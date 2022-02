Qualche squillo, poi di nuovo l’eclissi: Ounas cerca una chance

Dicono che sia quello che ha più talento di tutti, che faccia magie in allenamento e ne inventi di tutte. Oggi, Adam Ounas è il candidato numero uno al posto di titolare nella difficile gara di Cagliari. Magari a destra, dove preferisce stare. D’altronde, non ci sarebbe nulla di male a cambiare anche davanti, vista la massiccia assenza di esterni. E così Ounas ma anche Mertens sono in bilico ma in corsa per un posto ci sono anche Juan Jesus e Malcuit. Certo, colpisce che pure in assenza di ben tre esterni, Ounas sia in bilico. Deve attendere. Precario anche oggi. È sparito dai radar a dicembre, per la Coppa d’Africa. Parte per il Camerun con l’Algeria e non gioca neppure un secondo perché prima risulta positivo poi, ai test successivi, emergono problemi di carattere cardiaco. Anche a Napoli scatta il campanello d’allarme. Fortunatamente risulta stare bene. E a Cagliari tocca a lui. O almeno toccherà a lui. Spalletti si è affidato a lui a inizio stagione per spaccare le gare e con il Genoa e con la Juventus ci è riuscito. Poi Ounas è piombato in una nuova eclissi. Ora la campanella è suonata, la ricreazione è finita. Se lo aspettano tutti.

Il Mattino