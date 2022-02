Montefusco: “Napoli più forte, Spalletti fa bene a cambiare con il Cagliari”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Montefusco, allenatore.

“Scudetto? Guardavo la squadra e in tempi non sospetti ne parlai. Io dico che il Napoli lotterà ma queste partite devono essere alla portata della squadra, al di là dei problemi e degli infortuni. E’ inconcepibile che una squadra di questo livello abbia già accumulato 18 infortuni muscolari. Modulo? Chiunque giochi e in qualsiasi maniera il Napoli è più forte del Cagliari, Spalletti fa bene a far ruotare la squadra. La rosa è di grandissimo rispetto, io sono fiducioso e lo sono sempre stato. Mi preoccupano solo i troppi infortuni.

Se il Napoli riuscirà a superare Lazio e Milan può fare un campionato di grandissimo livello e lottare per il primo posto. In qualche partita importante il Napoli è venuto meno ma i calciatori migliorano anche in questo, con l’esperienza. Con la forza della classifica e della sicurezza vai in campo consapevole per affrontare tutti. Poi recupereranno gli altri calciatori. Il Napoli cosa dovrebbe temere dalle altre squadre? L’Inter giochicchia, il Milan se vincesse lo Scudetto farebbe un autentico miracolo. Il Napoli – se non succedono altri guai e se l’allenatore sta attento alle sostituzioni – può lottare fino alla fine”

Fonte: RadioMarte