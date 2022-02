Mirror – Da Londra richiesta per Fabian Ruiz

Stasera si giocherà all’Unipol Domus la sfida tra il Cagliari e il Napoli, match dove per gli azzurri è l’occasione di guadagnare punti e posizioni in classica, ma il mercato non dorme mai. Secondo il Mirror, l’Arsenal, attraverso il suo manager Arteta, ex vice di Guardiola ai tempi del Manchester City, vorrebbe Fabian Ruiz. Il club londinese sa che gli azzurri, in caso di mancato accordo per il rinnovo, al momento, manca l’intesa, dovranno vendere il giocatore. Lo spagnolo è autore di un’ottima stagione con la maglia partenopea e in estate, con l’offerta giusta potrà andare via, per evitare di essere ceduto a parametro zero.

La Redazione