Le assenze diventano emergenze e Spalletti “lavora” alla formazione

Le assenze possono diventare emergenze e generare dubbi di formazione. Insigne non è partito per Cagliari e la sua indisponibilità aumenta i “problemi” di Spalletti, Out Tuanzebe in difesa, Lobotka e Anguissa a centrocampo, privo degli esterni di attacco. In mediana torna certamente Demme, Fabian Ruiz ha svolto l’intero allenamento ed è recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina con Zielinski che si abbasserebbe tra i due di centrocampo e Mertens che agirebbe in appoggio a Petagna. Osimhen ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra a scopo precauzionale, ma fa regolarmente parte dei convocati, il centravanti nigeriano comincerà dalla panchina con l’ex centravanti della Spal favorito per il ruolo di punta centrale con l’altra soluzione che resta quella di Mertens. L’esterno a destra offensivo potrebbe essere Ounas, in corsa per una maglia con Malcuit, a sinistra Elmas.

Il Mattino