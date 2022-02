Koulibaly-Manchester United, la proposta economica per il “Comandante”

Ilsa che quella dipuò essere un’ottima opzione. Anche se la concorrenza non manca: illo segue con interesse, altri club della Premier League non hanno mai smesso di osservarlo a distanza. I Red Devils potrebbero mettere mano alla tasca e arrivare facilmente a 40 milioni di euro per Kalidou: non i 100 milioni chiesti dafino a qualche estate fa, ma sicuramente una cifra importante per un calciatore che va verso i 31 anni.