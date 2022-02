Insigne-Napoli, le statistiche della squadra azzurra senza il suo capitano

Ieri mattina Luciano Spalletti ha ricevuto un’altra cattiva notizia, in vista del match contro il Cagliari, che si disputerà questa sera. Il capitano Lorenzo Insigne non è partito per la Sardegna assieme alla squadra, a causa di un affaticamento muscolare. Nulla di serio ovviamente, ma è chiaro che di questi tempi con tanti match da giocare, rischiarlo sarebbe stato davvero rischioso. Quella di questa sera, tra campionato e coppe, come riporta il CdS, sarà la decima assenza per il ragazzo nativo di Frattamaggiore, dove il bilancio è di 5 vittorie e 4 sconfitte, in attesa di capire come la squadra si comporterà contro la compagine rossoblù allenata dall’ex Mazzarri. Il tecnico di Certaldo poi nei prossimi giorni valuterà in caso di impiego contro il Barcellona, ma stasera c’è una vetta da conquistare.

La Redazione