In vista del Cagliari, cambio modulo per mister Spalletti

Il Napoli stasera all’Unipol Domus affronterà il Cagliari, ma sarà in piena emergenza, viste le assenze per infortunio dei vari: Lobotka, Anguissa, Politano, Lozano e Insigne. In più Fabian Ruiz e Osimhen, sono stati convocati, ma non sono al top della forma. Per questo che mister Luciano Spalletti, secondo il Corriere dello Sport, starebbe pensando ad un cambio di modulo. Difesa a tre con Rrahamani, Koulibaly e Juan Jesus, con in porta il ritorno di Ospina. Centrocampo a 4 con gli esterni Di Lorenzo e Mario Ruiz, al centro Demme e Zielinski. Due trequartisti Elmas e Mertens, di punta c’è Petagna. E’ chiaro che solo a poche ore dal match il tecnico di Certaldo scioglierà i dubbi, ma al momento i rumors portano a questo, però l’occasione di conquistare il primo posto c’è e si proverà a sfruttarla al meglio.

La Redazione