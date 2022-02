In Sardegna occorre il Napoli migliore, quello formato trasferta

Occorre il Napoli formato trasferta. Anche a Cagliari, soprattutto a Cagliari. Lontano da Fuorigrotta gli azzurri hanno conquistato un punto in più rispetto alle gare casalinghe, confermando la solidità esterna nella difficile prova di giovedì scorso al Camp Nou contro il Barcellona. Altro esame non semplice stasera contro la squadra di Mazzarri in ripresa sotto il profilo del gioco e dei risultati e che ha in Joao Pedro il suo leader offensivo. E la trasferta in Sardegna assume ancora un significato più importante per il pareggio del Milan a Salerno e il ko dell’Inter con il Sassuolo: due passi falsi delle dirette concorrenti per lo scudetto che gli azzurri proveranno a sfruttare cercando di confermare la solidità mostrata finora nelle gare esterne. Ci vorrà il Napoli migliore, quello che riesca ad andare oltre le assenze visto che stasera mancheranno diversi big: una delle qualità che finora gli azzurri di Spalletti sono riusciti sempre a mostrare.

Il Mattino