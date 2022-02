Il Koulibaly “spaventoso” riaccende l’interesse del Barcellona

Prestazione da incorniciare. Sotto gli occhi di tutti. Un fenomeno spaventoso, Kalidou Koulibaly. Lo ha detto lo stesso Spalletti, lo hanno visto catalani e non. E, se fosse possibile, l’interesse del Barcellona per il centrale senegalese, è aumentato. Il club blaugrana lo ha indicato come rinforzo per la prossima stagione. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport:

“Il Koulibaly visto al Camp Nou è stato sontuoso e ha destato ulteriormente l’interesse del club blaugrana che lo ha individuato fra i rinforzi possibili per la prossima stagione. KK stasera sarà capitano e ci terrà a mantenere il reparto al top europeo (attualmente alla pari con City e Siviglia a 17 reti subite, con una gara in meno)”.