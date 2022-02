Giordano ci crede: “Il Napoli ha le migliori seconde linee”

“Spalletti ha le migliori seconde linee per lo scudetto”. Parola di Bruno Giordano, ex attaccante intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport: “Non c’è nulla di scontato, la lotta scudetto rimarrà aperta per tutta la primavera. Stasera non sarà semplice, ma il Napoli ha dimostrato di sapere sopperire ad assenze e difficoltà e credo possa farlo anche stavolta”.

Cosa serve per lo sprint scudetto?

“Ritrovare facilità nel fare gol, ultimamente è mancata e la differenza l’ha fatta la difesa”.