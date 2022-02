[Formazioni] Cagliari/Napoli, Joao Pedro unica punta. Mertens alle spalle di Petagna

Questa sera all’Unipol Domus, il Cagliari affronterà il Napoli, dove in palio ci sono punti tra zona salvezza e il primato in classifica. Per i sardi ci sono i recuperi di Lovato, Lykogiannis, quest’ultimo sarà in campo, ma soprattutto di Pavoletti. Out ancora Nandez e Strootman. Per l’attacco spazio al duo Gaston Pereiro e Joao Pedro. Per Spalletti invece tante le assenze, quindi cambio di modulo, ma senza cambiare l’atteggiamento offensivo. Infatti alle spalle di Petagna, giocheranno Elmas e Mertens. Difesa a 3 e centrocampo a 4. Partiranno dalla panchina invece Fabian Ruiz, Ounas e Osimhen, pronti a subentrare a match in corsa.

Fonte: CdS