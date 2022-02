Fedele: “Koulibaly è il leader indiscusso del Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gaetano Fedele, agente.

“Inter-Sassuolo? Innegabile che se fai un punto in 3 partite c’è qualcosa che non va. Storicamente le squadre di Inzaghi nel girone di ritorno hanno un calo. Dove nascono i demeriti di una squadra e i meriti di un’altra ovviamente è da vedere. Il Sassuolo gioca un buon calcio, ha buonissimi giocatori ed è un avversario scomodo. In questa fase inizia il momento della verità, bisogna tirare fuori le unghie e la personalità di cui c’è bisogno. E la personalità non si può insegnare, o ce l’hai o non ce l’hai. Nel Napoli c’è un leader indiscusso che è Koulibaly, magari non è lo stesso di 3 anni fa. Ora c’è da vedere quanto sia lui capace per essere da traino per una partita che ha la sua importanza, specie perché giochi dopo gli altri. Raspadori e Scamacca titolari in Nazionale? Forse in questo momento la Nazionale ha più bisogno di un giocatore di movimento. Immobile e Scamacca i gol comunque li fanni, quindi probabilmente c’è bisogno di un cambio nel valorizzare i giocatori a disposizione”

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: RadioMartee