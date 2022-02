Elezioni Lega, si cerca il nome condiviso: ADL e Lotito alleati

Per le elezioni il Lega, Lotito e De Laurentiis due nomi sul tavolo li hanno messi: Lorenzo Casini, capo di gabinetto del Ministero della Cultura, e Gabriele Fava, ex commissario straordinario della vecchia Alitalia in amministrazione controllata. Per i due patron serve una presidenza forte che non strizzi l’occhio ad accordi con la Figc e che invochi la massima autonomia della Lega. Uno dei temi caldi, inoltre, è il cosiddetto indice di liquidità che ha già bloccato il mercato di gennaio della Lazio ma che il presidente della Figc, Gravina, vorrebbe più severo già da questa estate. Le proprietà americane della serie A sono pronte a fare cartello per trovare loro il nome del presidente della Lega Calcio. E pare che Atalanta, con Milan, Roma, Fiorentina, Bologna, Genoa, Spezia e Venezia vogliano puntare ancora sul numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi. La terza assemblea per la scelta del presidente verrà convocata per venerdì prossimo. Lotito e De Laurentiis hanno alzato un muro sul nome di Bonomi, ma gli americani stanno cercando un candidato che metta tutti d’accordo.

Il Mattino