De Falco: “La partita è sentita sia dal Cagliari che dal Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio De Falco, presidente Napoli Club Cagliari.

“La partita è sentita sia da parte dei cagliaritani che da parte nostra. Il settore ospiti vedrà gli ultrà di Curva A e B insieme, ci saremo anche noi con oltre 100 tesserati. Urleremo a squarciagola per farci sentire. Il nostro club vanta circa 310 iscritti, siamo nati appena 3 anni fa . Sono qui in Sardegna per lavoro da 25 anni, abbiamo realizzato questa cosa insieme ad alcuni amici. Siamo contenti per Cagliari ci doveva essere un nostro club, mancava. C’è un piccolo club a Sassari ma qui a Cagliari viaggiamo alla grande. Siamo stati a Barcellona giovedì, saremo a Napoli giovedì prossimo e siamo stati presenti in altre occasioni. Speriamo in una grande partita da parte degli azzurri, ieri li abbiamo visti assolutamente concentrati. Speriamo di fare una grande partita con un grande risultato”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte; RadioMarte