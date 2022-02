DAZN – Spalletti: “Occasione persa, ho rischiato Osimhen e Fabian”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ai microfoni Dazn: “Per noi è stata complicata, il Cagliari meritava qualcosa di più, o forse meritavamo qualcosa di meno noi. Non abbiamo mai preso in mano la partita, c’è da essere contenti per il risultato, ma sotto l’aspetto della qualità abbiamo fatto troppo poco. Non diciamo più che siamo tutti, perchè in due-tre giorni, poi succede di perderne in quantità. Abbiamo rischiato, Osimhen si è messo a disposizione, nonostante non stesse bene, Fabian uguale, aveva un punto che gli doleva…da questo punto di vista sono ragazzi incredibili, ma dal punto di vista qualitativo bisogna fare di più. Sì, è un’occasione persa, senza dubbio. Non siamo riusciti a giocarla come volevamo, bisogna prenderne atto, ma ciò è stato anche merito del Cagliari. Era la partita che sogni di giocare da bambino e non l’abbiamo fatto, abbiamo sbagliato nelle costruzione, titubanti nei contrasti, nelle iniziative, non abbiamo retto nei duelli con la palla sui piedi. Nelle ultime partite sarà complicato per tutti, sui campi dove si lotta per non retrocede sarà dura per tutti, Capozucca e Sabatini, per esempio, hanno lavorato benissimo. Giovedì ci saranno emozioni, mi piacerebbe solo viverle con la maggiorparte dei giocatori a posto…”