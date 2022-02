DAZN – Mazzarri “Gran bella partita, ma manca un rigore clamoroso!”

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, interviene a fine gara ai microfoni di Dazn: “Ogni partita ha una storia a sè, oggi è stata una gran bella partita, ma avevamo giocato bene anche con la Fiorentina. Abbiamo creato palle gol clamorose e quando si sbaglia così davanti alla porta c’è poco da dire. Non posso neanche dire nulla ai miei giocatori, perchè sono sicuro che quei gol 99 volte su 100 vanno dentro. Credo che noi meritiamo almeno 4-5 punti in più. Credo che a nostro favore ci sia anche un rigore clamoroso sul fallo di mano di Mario Rui, l’arbitro che ha fatto una grande partita non poteva vedere, ma il Var, doveva intervenire…Il rigore c’era, forse avremmo sbagliato anche quello, ma l’avrei voluto avere…In un modo o nell’ altro, l’arbitro doveva essere richiamato al Var, pure per rendersi conto che Altare non aveva commesso fallo…Comunque, va bene così, abbiamo sbagliato palle gol più clamorose di un rigore! Mi aspetto solo una maggiore attenzione dal Var, tutto qui! Per rimediare ad una situazione difficile abbiamo avuto coraggio, abbiamo stravolto la squadra, la società mi ha seguito, avevamo individuato i problemi, ma se non arrivava il mercato di gennaio, non potevamo intervenire”