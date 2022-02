Capienza al 75%, al Maradona il ritorno del tifo organizzato

Ritorna l’Europa al Maradona, ritorna la possibilità di riempire in maniera più consistente le gradinate. Si passa dal 50 al 75%, tre quarti di stadio, insomma, il che vuol dire una cosa importantissima: il ritorno del tifo organizzato al seguito della squadra, in casa e probabilmente pure in trasferta. Come avevano spiegato gli ultras prima del big match con l’Inter in un colloquio con Insigne e Koulibaly, i gruppi che solitamente popolano la Curva del Maradona avevano deciso di rimanere ancora fuori a causa di regole anti-mentalità ultras. Come si legge sul “Roma”, la disposizione a scacchiera, la mascherina obbligatoria e il conseguente rischio multa. Adesso, col ritorno al 75%, torneranno: era una promessa e sarà mantenuta. Così dal prossimo match interno il Napoli potrà contare sulla possibilità di ospitare a Fuorigrotta 40 mila unità. Un ritorno al passato bello e buono, o quasi.