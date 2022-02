Cagliari/Napoli: ipotesi difesa a tre per gli azzurri [Formazioni]

La grande occasione per il Napoli: una vittoria a Cagliari consentirebbe agli azzurri di agganciare in testa alla classifica il Milan e di lasciarsi due punti dietro l’Inter che però deve recuperare la trasferta con il Bologna. Corsa a tre per lo scudetto che diventa sempre più avvincente e stasera la squadra di Spalletti avrà l’opportunità di piazzare un colpo importante, anche se la trasferta in Sardegna sarà molto insidiosa: il Napoli infatti arriva da una partita dispendiosa di Europa League al Camp Nou contro il Barcellona e affronterà una squadra in netta ripresa dovendo fare anche i conti con tante assenze.

Tratto da Il Mattino (Grafico)