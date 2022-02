Bargiggia su Cagliari-Napoli: “Mi stupirei se il Napoli facesse tre punti”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Su Cagliari-Napoli di stasera

“Mi stupirei se il Napoli facesse tre punti, non perché non abbia fiducia nel Napoli sia chiaro ma ha tante assenze: Anguissa, Lobotka, Politano ecc., Osimhen non è ancora al top della forma. Chiaramente il Napoli ha un’occasione importante ma, se devo sbilanciarmi, ipotizzerei un pareggio per stasera, rimanendo in linea con i risultati delle rivali. Poi c’è da dire che Spalletti, con la qualità, sa risolvere tante situazioni complicate ma le assenze pesano. Leggevo che, praticamente metà degli infortuni del Napoli, sono di natura muscolare: parliamo di 18 su 41. E’ un problema sui cui c’è da lavorare. Vecchio staff? La forza del Napoli di allora era mantenere sempre alta la tenuta fisica, con condizioni ambiente anche favorevoli rispetto al clima delle squadre del nord. Colpe di Spalletti? Non lancerei accuse. Certo, magari i carichi di lavoro vanno distribuiti in un altro modo ma, onestamente, non sto qui a dare delle colpe al tecnico”.