Amisani: “Cagliari acciaccato, Mazzarri dovrà inventare”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma” è intervenuto Giuseppe Amisani, giornalista.

“Cagliari un po’ incerottato. Lovato, Carboni, Pavoletti e Carboni non al top. Però sul campo c’è un buon momento, la squadra sta macinando bene dopo un girone d’andata da dimenticare. Nel 2022 la squadra viaggia con numeri da prima della classe. Ha perso solo contro la Roma abbastanza immeritatamente. Stiamo aspettando la lista dei convocati, tutto si deciderà in queste ore. Mazzarri ha tenuto alcune cose per sé ma mi sembra difficile che Pavoletti possa giocare dal primo minuto. A Empoli ha segnato ma pure non stava benissimo. Dovrebbero giocare Joao Pedro e Pereiro, c’è anche Keita ormai tornato dalla Coppa d’Africa.”

Fonte: RadioMarte