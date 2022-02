UNDER 17 – Roma-Napoli 3-2, gol, emozioni ed un rosso nel match di Trigoria

Questo pomeriggio a Trigoria, si è giocata la sfida tra la Roma e il Napoli, categoria Under 17, una partita dalle mille emozioni. I giallorossi hanno subito l’occasione per passare in vantaggio, ma dal dischetto Misitano trova sulla sua strada il portiere degli azzurrini Turi. I ragazzi di Liguori si portano avanti per 0-2 con i gol di Peluso e Tortora, poi si farà espellere per doppia ammonizione. I padroni di casa, però hanno una reazione e pareggiano con le reti di Misitano e Bolzan. Nella ripresa la Roma spinge e realizza il gol del soprasso con Graziani. Il Napoli non si arrende, ma non riesce ad evitare la sconfitta.

La Redazione