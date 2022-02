Ultime Lazio – Per Sarri problemi in attacco in vista del Napoli

Questa sera alla “Dacia Arena” si sta giocando la sfida tra l’Udinese e la Lazio, dove al momento sono in vantaggio i friulani con la rete di Deulefeu. Come se non bastasse, il tecnico dei biancocelesti Sarri perde dopo 23 minuti Pedro, per un problema muscolare. Ad una settimana dal match contro il Napoli, rischia l’ex mister degli azzurri di non avere il suo esterno offensivo.

La Redazione