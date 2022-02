Spalletti su KK: «Per lui ho finito gli aggettivi, col Barcellona è stato spaventoso»

Il Napoli riflette il carattere di Spalletti e le qualità dei singoli, come Koulibaly e che il tecnico di Certaldo ha trovato un altro aggettivo: «Se penso alla partita col Barcellona, posso dire che è stato spaventoso per calma e autorità. L’ho esaltato, avendoci a che fare, ma ora quasi comincio a spaventarmi per quello che ha dimostrato». Osimhen, che è più giovane, crescerà e potrà essere chiunque: «Mi esalta il pensiero di quello che può diventare, sono curioso. Nell’ultima partita si è portato dietro tutta la difesa con strappi di quaranta metri e poi sbagliava il cross, ma è vicino a migliorarsi, il primo a convincersi deve essere lui. I compagni devono essere all’altezza di uno come lui. Se giochi con calciatori come lui, Koulibaly, Insigne, Fabian e tanti altri, devi sempre farti trovare pronto».

Fonte: F. Tarantino (Cds)