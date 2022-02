Spalletti non si nasconde e ricomincia da Cagliari: cerca 13 gioie

Fasciarsi il capo non avrebbe senso. Non lo ha fatto mai, non inizierà certo adesso. «, scherza Luciano Spalletti, ma non troppo. Certo, se uno gioca a testa alta, senza timore contro Barcellona e Inter, non può più nascondersi. Per lo scudetto il Napoli c’è. «Iniziamo da domani.E quando dico questo, penso anche alla vittoria con il Venezia: non erano tre punti scontati. Come non lo sono quelli a Cagliari dove troveremo un avversario in salute e in sintonia con il carattere del suo allenatore. Un allenatore che qui a Napoli tutti conoscono bene».Non c’è bisogno di un traduttore quando invece parla dei suoi gioielli. Fa l’elenco di tutti ma poi si sofferma su due in particolare.. Se penso a quello che ha fatto a Barcellona, quello giusto potrebbe essere spaventoso: perché mi ha spaventato per le capacità di autorità che ha mostrato in quell’ambiente, per il tipo di partita, per come si è fatto trovare pronto e al punto giusto sempre».questa cosa mi incuriosisce, mi affascina. Lui è semplicemente stratosferico, fa scatti di 40 metri e nessun avversario riesce a tenergli il passo. Poi però sbaglia il passaggio, il traversone ed è qui che deve crescere, ma è davvero molto vicino alla perfezione». Poi, ripropone un mantra: «: chi pensa che questa gara non abbia insidia è perché non ha mai giocato al calcio. Il Cagliari si è rinforzato ma per vincere dobbiamo giocare e essere allo stesso livello delle prestazioni di Inter e Barcellona». E infine la lotta per lo scudetto: «Noi vogliamo giocare sempre per il massimo. Non possiamo fare calcoli alla lunga distanza.Poi mi starebbe bene pure morire sportivamente».