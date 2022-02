SETTORE GIOVANILE – Successi per le squadre azzurre Under 15 e 16

Quest’oggi al Complesso Kennedy, si sono giocate le sfide delle squadre del Napoli settore giovanile Under 15 e 16, contro i pari età del Lecce. I ragazzi di Sorano hanno battuto per 2-0 i salentini, a segno Picca e Distratto, entrambe nella prima frazione. L’Under 16 batte il Lecce per 2-1, con la doppietta decisiva di Malasomma. Entrambe le compagine azzurre sono in piena lotta per i play-off diretti, ovvero le prime due posizioni.

La Redazione