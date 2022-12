SERIE A – Fiorentina-Atalanta 1-0, decide Piatek. Espulso Gasperini per un gol dubbio annullato agli ospiti

Nel lunch-match dello stadio “Franchi” la Fiorentina ha affrontato l’Atalanta, in una sfida dal sapore d’Europa. Nella prima frazione la squadra viola pressa, cercando di concedere poco alla squadra orobica. Da segnalare una palla gol a testa, per gli ospiti con Koopmeiners, parata di Dragowski, per i padroni di casa, Sottil, tiro deviato in corner dalla difesa nerazzurra. Nella ripresa arriva il vantaggio della squadra di Italiano, Piatek stoppa la palla e calcia da dentro l’area di rigore, nulla può fare Musso. Dopo pochi minuti arriva il pari dell’Atalanta con Malinovski, ma il VAR annulla per il fuorigioco di Hateboer. Gasperini va su tutte le furie e si fa espellere. Nel recupero Demiral di testa stacca, ma la palla termina alta sopra la traversa. Una sconfitta che pesa nell’economia della Champions per gli orobici, mentre la viola, bissa il successo di La Spezia, grazie al suo “pistolero” polacco.

FIORENTINA-ATALANTA 1-0



Fiorentina (4-3-3): Dragowski 6,5; Odriozola 6, Milenkovic 7 (22′ st Quarta 6), Igor 6,5, Biraghi 6 (30′ st Terzic 6); Castrovilli 5,5 (22′ st Duncan 6), Torreira 6 (38′ Amrabat 6), Bonaventura 6,5 (31′ st Maleh 6); Gonzalez 7, Piatek 7, Sottil 6,5. A disp.: Rosati, Callejon, Saponara, Cabral, Ikonè, Venuti, Nastasic. All.: Italiano 6,5

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6 (31′ st Scalvini 6), Demiral 6,5, Djimsiti 6 (13′ st Pasalic 5,5); Hateboer 5,5, De Roon 6, Freuler 5,5 (14′ st Pessina 5), Zappacosta 5,5 (14′ st Pezzella 6); Koopmeiners 5, Malinovskyi 6,5; Boga 5 (37′ st Mihaila sv). A disp.: Rossi, Sportiello, Mæhle, De Nipoti. All.: Gasperini 5,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 11′ st Piatek (F)

Ammoniti: Djimsiti (A), Milenkovic (F), Malinovskyi (A), Demiral (A), De Roon (A), Amrabat (F), Toloi (A)

Espulsi: –

Note: Al 18′ st espulso l’allenatore dell’Atalanta Gasperini per proteste

A cura di Alessandro Sacco