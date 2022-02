PRIMAVERA 1 RISULTATI – L’Empoli vince a Ferrara e allarga la bagarre in zona salvezza

Quest’oggi, tra le sfide che avevano suscitato un leggero interesse era la gara tra la Spal e l’Empoli, per la zona salvezza. I toscani vincono nel finale a Ferrara per 0-2 e allargano la bagarre, dove tra queste c’è anche il Napoli di Frustalupi. Un altro successo esterno è del Sassuolo sul campo del Genoa, mentre finisce in parità la sfida tra Fiorentina e Cagliari per 2-2.

Fiorentina-Cagliari 2-2

Genoa-Sassuolo 1-2

Spal-Empoli 0-2

La Redazione