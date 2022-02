Napoli falcidiato, eppure è sempre lì: perchè Spalletti ci ha messo le idee

Ha sopperito con le idee alle “mancanze”, Luciano Spalletti. In un Napoli falcidiato dagli infortuni ed in testa alla “classifica” di quelli muscolari, non si è mai lamentato ed ha solo pensato a come sopperire alle assenze. Oggi La Gazzetta dello Sport palude al tecnico azzurro: “Da inizio stagione a oggi, Spalletti ha dovuto fare i conti con le assenze di 13 giocatori, inclusi i pezzi grossi Koulibaly, Osimhen, Insigne e Anguissa. Bisogna soltanto applaudire Spalletti per come fa giocare il Napoli e soprattutto per come ha ovviato alle magagne. Ha perso per 16 gare Osimhen, 15 Lobotka, 11 Insigne, 9 Koulibaly e Anguissa, per tacere del resto della truppa, eppure è sempre lì. Come? Massimizzando l’utilizzo della rosa, rilanciando dei giocatori e inventandosi delle posizioni e dei ruoli per altri.”