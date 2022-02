Mazzarri gettava via la giacca ed il Napoli approdava in Champions

Arrivò dopo la meteora Roberto Donadoni, Walter Mazzarri. Il Napoli lo rincontrerà domani a Cagliari. Per lui, a Reggio Calabria e nel capoluogo partenopeo, le vette più alte in carriera. E’ il tecnico che ha riportato il Napoli in Champions dopo 21 anni. Un Napoli che non mollava mai, dal quale iniziò la modernizzazione targata, dopo, Benitez. Un Napoli che pilotava dalla panchina facendo volar via la sua giacca. Inter, Watford e Torino le successive esperienze. E ora Cagliari, dove ha preso in settembre il posto di Semplici che aveva collezionato appena un punto dopo tre giornate. La squadra lentamente sta abbandonando la zona retrocessione.

