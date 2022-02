Mazzarri e gli anni al top a Napoli: l’unico «superstite» oggi è Insigne

Una vigilia sempre particolare per Mazzarri quella contro il Napoli: sono passati nove anni dalla sua ultima stagione sulla panchina azzurra che concluse con il secondo posto in campionato ma le emozioni restano ancora forti.

L’unico superstite del suo ultimo Napoli è Lorenzo Insigne che però sarà assente domani per un affaticamento muscolare: tutti nuovi quindi i calciatori azzurri rispetto ai suoi anni a Napoli che gli regalarano tante soddisfazioni e la vittoria della coppa Italia nel 2012.

A Cagliari è subentato in corso d’opera e dopo le difficoltà iniziali sta ora trovano la squadra giusta con la squadra sarda che mette in mostra le caratteristiche del tecnico toscano e che sta ora cominciando a fare punti pesanti. L’ultimo pareggio a Empoli è stato raggiunto con il gol di Pavoletti all’ultimo minuto in quella che era la zona Mazzarri negi anni napoletani con tante partite rimesse in piedi negli istanti finali.

Assente Nandez, indisponibile il centrocampista uruguiano, in ripresa invece Pavoletti che dovrebbe regolarmente giocare in avanti al fianco di Joao Pedro. Il fulcro del centrocampo sarà Grassi, l’ex centrocampista del Napoli, a suo fianco Marin e Dalbert. In ripresa anche Lykogiannis, l’esterno sinistro dovrebbe essere regolarmente al suo posto contro il Napoli. In difesa resta il dubbio Lovato che verrà sciolto solo nell’immediata vigilia del match.

Mattino.it