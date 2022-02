Marrucco, procuratore: “Barella e Chiesa da Premier, più di Insigne”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’avvocato e procuratore sportivo Fulvio Marrucco, ecco le sue parole: “Cagliari? Non siamo molto amati dai tifosi cagliaritani. Li ho sentiti urlare: ‘Noi non siamo napoletani!’ prima di una partita che giocarono in Serie B. Il tutto si ricollega a quel famoso spareggio tra Cagliari e Piacenza, giocato a Napoli. Per questo motivo, due giocatori legatissimi alla piazza, Cossu, che allora io assistevo, e Barella, hanno declinato un eventuale passaggio al Napoli. Per me, Barella, insieme a Chiesa, è il giocatore italiano più forte, gli unici che potrebbero affrontare la Premier League. Anche più di Insigne. Di questi ultimi tempi, poi, assolutamente sì. Koulibaly? E’ un giocatore fortissimo, un campione dentro e fuori dal campo. Da tifosi, vorremmo vincere lo scudetto e, forse, Kalidou ci era riuscito qualche anno fa. Se quest’anno non lo dovessimo vincere, avremmo in primis imprecare alla sfortuna, come al solito. Non vorrei ricordarmi le sconfitte con Empoli e Spezia come il grande rimpianto di questa stagione. Per il futuro, vedremo cosa succederà. Lui ha un agente e verificheranno la soluzione migliore per tutti“.