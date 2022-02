Luciano Spalletti: “Il Napoli sta costruendo la sua storia pezzo dopo pezzo”

Il Napoli continua la preparazione, in vista della sfida di domani all’Unipol Domus, contro il Cagliari, nel più classico dei testa coda del campionato. Ieri a Radio Kiss Kiss il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ha analizzato il momento della squadra. “Con il passare del tempo c’è sempre più consapevolezza da parte nostra e stiamo costruendo la storia pezzo dopo pezzo. Le prestazione contro Inter e Barcellona, ma anche la vittoria di Venezia è stata importanza perchè le insidie erano dietro l’angolo. Anche a Cagliari le troveremo, hanno il carattere del loro allenatore, ma noi dovremo essere il Napoli e soprattutto divertirci. Giovedì in Spagna ci sta che soffriamo nel secondo tempo, ma questo mi fa essere in sintonia con la squadra. Lo scudetto? Non possiamo fare calcoli, ci sono ancora 13 gare, dove vorrei raggiungere la felicità, poi potrei anche smettere. Sugli infortunati, in Sardegna non recuperiamo nessuno, forse Politano per la sfida contro il Barcellona”.

La Redazione