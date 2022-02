Inzaghi dopo la sconfitta col Sassuolo “Sono molto arrabbiato per l’approccio”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine della partita di campionato col Sassuolo persa a San Siro per 0-2.

“Sono molto arrabbiato per l’approccio, perché ne abbiamo parlato dopo la partita di mercoledì. Il Sassuolo aveva già vinto a San Siro con il Milan e a Torino con la Juventus, gioca bene in ripartenza e avremmo dovuto stare attenti. Nella ripresa abbiamo creato tantissimo e ci è mancato anche l’episodio ma avremmo dovuto approcciare in maniera diversa al di là dei meriti del Sassuolo e del fatto che loro fossero più freschi fisicamente”.

“Abbiamo creato tantissimo ma non siamo riusciti a riaprirla. Abbiamo perso anche un po’ di ordine per cercare di rimettere il risultato in discussione. Non ci siamo riusciti e sarà motivo di analisi perché una partita così non va bene, dobbiamo mettercela alle spalle perché tra quattro giorni c’è un’altra gara importante. Dobbiamo ritrovare energie fisiche e mentali, mancano 13 finali da qui alla fine e dobbiamo andare avanti per la nostra strada”.