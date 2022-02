Inghilterra – Fabian incanta e l’Arsenal lo monitora costantemente

Ha incantato nella notte di Barcellona, Fabian Ruiz. Ed in molti hanno drizzato le antenne. Come prevedibile. Il centrocampista del Napoli ha sempre avuto gli occhi di big club addosso, in questo momento ancor di più. Dall’ Inghilterra arriva la notizia che l’Arsenal sta seguendo da vicino la stagione dell’ ex Betis e che il club inglese, tramite i propri osservatori, lo monitori costantemente con interesse. Arteta che lo considera come una delle opzioni principali per rinforzare il centrocampo in vista della prossima estate. A riportarlo è il Sunday Mirror.