Il retroscena – Berardi/Napoli: in realtà è cosa già successa anni fa

Il nome di Domenico Berardi è sempre stato accostato al Napoli nelle ultime sessioni di mercato. I rumors sono aumentati adesso che si è certi della partenza di Lorenzo Insigne per Toronto a fine stagione e del fatto che il Napoli debba sostituire il suo capitano. «Nella stagione 2017/18, quando ero sulla panchina del Sassuolo, nell’ultimo giorno di mercato si era raggiunto l’accordo per la cessione di Domenico Berardi al Napoli in cambio di Zapata e Strinic» ha svelato Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli e allenatore neroverde quell’anno. Un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare tante cose. «Era un’operazione conclusa, ma non ho mai saputo perché non se ne fece più nulla» ha spiegato Bucchi alla Radio ufficiale del Napoli. «Questo vi fa capire che c’è un gradimento reciproco tra il calciatore e la società azzurra. Berardi è in momento della carriera in cui deve tentare qualcosa di grande e Napoli può essere la piazza giusta per lui».

