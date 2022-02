Il percorso del Napoli in Europa League. Bonus scommesse e pronostici sempre aggiornati

Nella selva oscura delle scommesse sportive è necessario sapersi orientare in maniera perfetta per individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze. Farsi sfuggire promozioni e offerte molto vantaggiose è un peccato, ma è chiaro che serve davvero stare attenti a tutto pur di trovare le migliori proposte in questo settore.

Ecco spiegato il motivo per cui, nel corso degli ultimi tempi, si sta diffondendo con sempre maggiore intensità un nuovo strumento, ovvero il comparatore di quote. Gli appassionati di scommesse sportive che lo usano spesso e volentieri riferiscono di non poterne fare più a meno. Proviamo a capire i vantaggi di usare un simile strumento e di quanto sia conveniente sotto numerosi aspetti.

ComparaBet, vero e proprio punto di riferimento

Online praticamente da un anno, la migliore piattaforma di comparazione quote prende il nome di ComparaBet.it. Nonostante sia così recente, infatti, è già riuscita a imporsi come una delle soluzioni più interessanti e vantaggiose in tutto il panorama delle scommesse sportive italiane, offrendo tante indicazioni utili non solo per trovare i migliori bonus scommesse.

Il portale, che fa parte del network digitale di DT9 Affiliations, infatti, si è posto come obiettivo principale quello di comunicatore e mettere a disposizione degli appassionati di scommesse italiani qualsiasi tipo di proposta che provenga dai più importanti e affidabili bookmaker che operano sul mercato italiano avendo ottenuto apposita certificazione.

L’intento è quello di orientare i giocatori nella scelta di bookmaker e offerte vantaggiose sì, ma anche sicure e affidabili, rispondendo perfettamente ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento in materia. Tra suggerimenti che si possono rivelare molto preziosi e notizie fresche, su ComparaBet.it il focus riguarda, come detto, il mondo del calcio. Grande attenzione viene posta naturalmente sul massimo campionato italiano, ma non mancano anche tanti canali che vengono dedicati ai principali tornei del Vecchio Continente, come ad esempio il campionato portoghese, francese, inglese, spagnolo e tedesco, senza dimenticare altri eventi che sono di portata generale, ovvero Champions League ed Europa League.

L’obiettivo, oltre a fornire le migliori quote e i pronostici più interessanti, è senza dubbio quello di mettere in contatto gli utenti che le proposte più interessanti e convenienti in merito ai migliori bookmaker che operano nella legalità sul mercato italiano. Insomma, orientare i giocatori e gli appassionati verso un’offerta di gioco autorizzata e certificata. In poco più di un anno dal suo lancio, la piattaforma di ComparaBet.it ha ottenuto senz’altro un riscontro estremamente positivo, con tanti utenti che hanno sfruttato il servizio di comparazione di quote.

Il percorso del Napoli in Europa League

Come dicevamo in precedenza, l’attenzione di tantissimi appassionati di scommesse sportive si concentra sulle principali competizioni calcistiche europee. L’Europa League è senz’altro una di queste e il Napoli rappresenta una delle favorite per la vittoria finale. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Barcellona con il punteggio di 1-1, la squadra di Spalletti non si deve più nascondere e deve puntare ad arrivare fino in fondo.

Il ritorno è previsto il 24 febbraio ed è chiaro che un po’ tutti i tifosi azzurri si aspettano una grandissima partita. Lo stadio Maradona sarà ricco di calore e porterà in dote al Napoli una spinta importante, contro un Barcellona che è probabilmente in una delle fasi più difficili della sua storia sportiva, perlomeno degli ultimi anni.

Dopo l’addio di Messi, infatti, si è creato un vuoto a livello di leadership e nemmeno gli innesti che sono arrivati dal calciomercato sembrano aver portato giovamento a una squadra che fatica tantissimo a stare ad alti livelli, anche nella stessa Liga spagnola, come in precedenza. Mai sottovalutare i catalani, però, perché sono sempre in grado di far male, ma il Napoli può passare il turno.

