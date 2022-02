Il Napoli è in partenza, destinazione Cagliari, dove domani sera all’Unipol Domus, affronterà la squadra sarda degli ex Mazzarri, Grassi e Pavoletti. In prima fila sull’aereo c’è Ounas, che vorrà mettersi in mostra contro la compagine di casa dove l’anno scorso vestiva la casacca rossoblù.

La Redazione