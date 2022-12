[Formazioni] Cagliari – Napoli, Mazzarri si affiderà a centrocampo ad un ex della sfida. Due ballottaggi per Spalletti

Domani sera all’Unipol Domus, fischio d’inizio alle ore 19,00, si giocherà la sfida tra il Cagliari e il Napoli. Per i sardi, ieri Mazzarri ha recuperato alcuni titolari, come Carboni, Lovato, Lykogiannis, ma soprattutto Pavoletti, ma partiranno dalla panchina. Out invece Nandez e Strootman su tutti. A centrocampo l’ex della sfida Grassi, mentre in attacco spazio al duo Pereiro e Joao Pedro. Per Spalletti invece diverse assenze, compreso Anguissa, out per un mese. Due ballottaggi: Ounas o Elmas, in attacco Mertens o Osimhen. Ritornano dal primo minuto Ospina in porta, a sinistra invece Mario Rui.

Factory della Comunicazione

Allenatore: Mazzarri.

A disposizione: 31 Radunovic, 1 Aresti, 23 Ceppitelli, 25 Zappa, 44 Carboni, 66 Lovato, 4 Baselli, 14 Deiola, 19 Gagliano, 9 Keita, 30 Pavoletti.

I ndisponibili: Nandez, Strootman, Ceter, Walukiewicz, Rog.

S qualificati: –

Diffidati: Strootman.

Ultime: niente da fare per Nandez, ancora out. Pavoletti, Marin, Lykogiannis, Lovato e Carboni hanno parzialmente lavorato con il gruppo.

Allenatore: Spalletti.

A disposizione: 1 Meret, 46 Idasiak, 2 Malcuit, 3 Tuanzebe, 5 Juan Jesus, 31 Ghoulam, 59 Zanoli, 14 Mertens, 33 Ounas, 37 Petagna.

Indisponibili: Anguissa, Lobotka, Lozano, Politano.

Squalificati: –

Diffidati: Demme, Rrahmani.

Ultime: Politano non ce la fa. Qualche ballottaggio in attacco: Ounas o Elmas, Osimhen o Mertens. Anguissa starà fermo circa un mese.

Fonte: CdS