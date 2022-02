Euro avversario Napoli – Xavi per il “Maradona” recupererà un titolare della difesa

Questo pomeriggio alle ore 16,15 il Barcellona andrà a far visita il Valencia, poi potrà concentrarsi sulla sfida contro il Napoli al “Maradona”. In vista del return-match spareggio dei play-off di Europa League, il tecnico degli spagnoli Xavi recupera in difesa Araujo che è mancato contro gli azzurri. L’allenatore degli iberici ha parlato del momento della squadra. “Ai ragazzi ho detto che contro il Napoli hanno giocato molto bene, siamo stati intensi, mancata solo concretezza sotto porta. Oggi contro il Valencia è la prova che dovremo essere pratici contro un avversario pragmatico. Araujo? Sarà in campo, sono ottimista sulla sua prestazione, soprattutto vuole giocare. Su Depay, oggi non ci sarà, ma potrebbe esserci al “Maradona”. Infine per quanto riguarda Ferran Torres, ho una fiducia sconfinata in lui e sono certo che ci regalerà tante soddisfazioni”. A Napoli saranno ancora assenti: Umtiti, Lenglet, Ansu Fati, Sergi Roberto e Balde.

La Redazione