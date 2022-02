Ecco quale calciatore azzurro è in “debito” verso il Napoli

Eppure, in questa incontrollabile macchina da gol che comprende quattro difensori (Koulibaly, Juan Jesus, Di Lorenzo e Rrahmani, la vera sorpresa), mancano le accelerazioni di Lozano, la sua indisponente rapidità, quell’onda anomala che improvvisamente s’abbatte sulle difese avversarie: la sorte gli ha giocato contro, l’ha spedito in Italia ad agosto con uno zigomo fracassato, il resto è successo recentemente, nell’ultimo raduno con la Nazionale. I suoi cinque gol rappresentano un dettaglio delle sue potenzialità, che sono state soffocate dagli incidenti e da un organico extra-large nel quale ha dovuto a volte convivere con l’altrui effervescenza. Ed ha rallentato, mettendo se stesso allo specchio con un anno fa, anche Politano, un altro che si è ritrovato a fermarsi in infermeria e che spera di rialzarsi contro il Barcellona, lasciando che pure a Cagliari ci pensino gli altri: in cooperativa, ci sono gambe che sanno come arrivare in porta. A. Giordano (C ds)