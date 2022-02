Capienza aumentata al Maradona ed è subito Napolimania

Capienza aumentata dal 50 al 75 per cento. E così già alle 18 di ieri il Napoli ha messo in vendita 15mila biglietti per la gara di giovedì. C’era qualche perplessità, vista la zona gialla relativa alla Campania, ma è stata la Lega Calcio a contattare il governo che ha spiegato che non ci sono limitazioni legate ai colori. Grande soddisfazione da parte di Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport: «È un risultato atteso da tutto il mondo dello sport. Adesso, sempre monitorando la curva epidemiologica, l’obiettivo sarà quello di tornare in tempi brevi a riaprire senza limitazioni tutti gli impianti e tornare a permettere a tutti gli appassionati di fruire delle emozioni dello sport dal vivo».

Fin dai primi istanti è esplosa la Napolimania in vista della sfida al Barcellona. In poche ore venduti 6mila biglietti. In pratica, ne mancano poco meno di diecimila per avere il tutto esaurito, ovvero 42mila spettatori. Ovviamente l’accesso è consentito allo stadio sempre per i possessori del green pass rafforzato. Praticamente a un passo dal tutto esaurito le due curve e i distinti. Resta ancora disponibilità per la Posillipo.

Il Mattino