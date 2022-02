Canini, ex Cagliari: “Koulibaly e Rrahmani stanno facendo un campionato straordinario”

L’ex giocatore del Cagliari, Michele Canini, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Cagliari deve uscire da questa situazione anche se nelle ultime partite ha trovato dei risultati importanti, penso che sarà una partita difficile per entrambe visto che si giocano tanto. Il Napoli sta bene, l’ha dimostrato anche in coppa, però sappiamo che le partite europee portano un po’ di stanchezza soprattutto dopo aver giocato con un avversario importante. Da cosa dipende l’ottima fase difensiva del Napoli? Quando una squadra difende bene vengono esaltate anche le qualità dei singoli. Secondo il Napoli difende molto molto bene come squadra e questo porta beneficio ai singoli. Koulibaly e Rrahmani stanno facendo un campionato straordinario, stanno sbagliando poco e fanno prestazioni di alto livello. Merito dei giocatori che stanno facendo qualcosa di straordinario e secondo me continueranno fino alla fine perché hanno trovato consapevolezza nei propri mezzi”.