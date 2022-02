CALCIO FEMMINILE – Per l’A.c. Milan brutte notizie per Guagni e Piemonte

In casa Italia c’è grande soddisfazione per la finale conquista all’Algarve Cup, ma dall’infermeria non arrivano buone notizie per coach Bertolini. Dopo Sofia Cantore, si sono infortunate anche Alia Guagni e Martina Piemonte. Per l’ex di Fiorentina e Atletico Madrid, problema al polpaccio, mentre per l’attaccante lesione del legamento, quindi stagione finita. Due brutte notizie in chiave azzurra, ma anche per l’A.c. Milan che è in corsa per il secondo posto in classifica, che vale la Champions.

La Redazione