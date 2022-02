Anguissa, il rientro: c’è un cerchietto rosso alla data di un big match

Da Barcellona il Napoli è tornato con un ottimo pareggio, una grossa consapevolezza di sè ed un problema non di poco conto: l’infortunio di André-Frank Zambo Anguissa. Una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra che lo costringerà a saltare sicuramente la trasferta del Napoli sul campo del Cagliari, ma non solo. Quali i tempi di recupero? Quando rientrerà il centrocampista camerunense? C’è una data ben precisa cerchiata in rosso, come scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il centrocampista dovrebbe rientrare per il big-match contro il Milan del 6 marzo.