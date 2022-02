Amisani, CdS: “Mazzarri conosce bene la pericolosità del Napoli e le sue potenzialità”

Giuseppe Amisani, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato al programma di Canale 21 “Campania Sport”, in particolare soffermandosi sulla gara di domani tra Cagliari e Napoli. “Abbiamo molti giocatori acciaccati, perciò Mazzarri, che non ha ancora diramato la lista dei convocati, aspetterà la rifinitura di domattina per capire chi giocherà e chi no. Mazzarri conosce bene la pericolosità del Napoli e le sue potenzialità, ma comunque questo è un Cagliari che viene da due risultati importanti e si spera che la scia possa continuare. Io credo che Mazzarri sia troppo esperto per non aspettarsi Osimhen in campo, ma le pericolosità del Napoli non si fermano a lui. Il Cagliari cercherà di fermare il Napoli, è comunque una squadra che lotta per la salvezza. Il tecnico sardo punta ad un Cagliari molto alto che vada a prendersi la palla, non permettendo al Napoli di palleggiare”.