ALGARVE CUP – M. Bertolini (c.t. Italia): “Orgogliosa delle ragazze. Non vediamo l’ora di giocare la finale”

Questa mattina l’Italia femminile, ha affrontato la Norvegia per l’Algarve Cup, le azzurre hanno vinto per 2-1. Decisive le reti di Giacinti e Caruso ed ora attenderanno la vincente di Portogallo-Svezia, per giocare la finalissima. A fine partita le parole del c.t. Milena Bertolini. “Faccio i complimenti alle ragazze, sono state brave e intelligenti, hanno interpretato il match nel modo giusto perché contro un avversario così fisico era necessario mettere in campo tutte le nostre capacità tecnico-tattiche. Anche chi è entrato nella ripresa ha fatto bene, e sono contenta che le più giovani abbiano potuto fare esperienza. Ci godiamo questa vittoria e non vediamo l’ora di disputare la finale”.

La Redazione