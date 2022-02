ALGARVE CUP – Italia-Norvegia 2-1, le azzurre di Bertolini conquistano la finale

Questa mattina si è giocata la sfida, valevole per l’Algarve Cup, tra l’Italia e la Norvegia. Le ragazze del c.t. Milena Bertolini partono forte e passano in vantaggio con la mezza girata di Valentina Giacinti. La partita non cambia il copione, anzi l’Italia raddoppia con l’inserimento centrale di Arianna Caruso e diagonale preciso per il 2-0 e dedica la rete all’infortunata Cantore. Nel finale di primo tempo le scandinave spingono con convinzione e accorciano le distanze con il contropiede micidiale di Ildhusoy. Nella ripresa le azzurre vanno vicine alla rete, ancora con Giacinti, ma stavolta calcia centrale. Al triplice fischio festa per l’Italia che conquista la finale e attenderà la sfida tra Portogallo e Svezia.

La Redazione