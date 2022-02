Sarà la voglia d’Europa, forse il nome blasonato dell’ avversario, sarà l’ottimo pareggio portato via dal Napoli con merito al Camp Nou, ma il Maradona, per la prima volta quest’anno, sarà sold out (fermo restando le limitazioni dovute al Covid). 27 mila spettatori per Napoli-Barcellona. Bellissimo colpo d’occhio, quindi, giovedì sera a Fuorigrotta per la sfida di ritorno dei sedicesimi di ritorno di Europa League. Lo sottolinea anche Il Mattino.