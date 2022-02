L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dell’ampliamento della capienza degli stadi al 75%, sono disponibili nuovi biglietti per la gara Salernitana – Milan.

I tagliandi saranno in vendita dalle 13:30 su https://ussalernitana1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket.

I ristretti tempi tecnici non hanno permesso l’attivazione della prelazione per i possessori di Granata Card che in ogni caso sarà attivata in occasione delle prossime gare interne.

Fonte: ussalernitana1919.it