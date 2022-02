UFFICIALE – Napoli-Barcellona, estesa la capienza in tutti i settori del “Maradona”

La SSC Napoli comunica che per la gara Napoli – Barcellona, in programma allo stadio Maradona giovedì 24 febbraio alle ore 21, è stata estesa la capienza in tutti i settori dell’impianto. Pertanto dalle ore 18 di sabato 19 febbraio sarà possibile acquistare gli ulteriori biglietti a disposizione in seguito alle nuove disposizioni del Governo. I tagliandi potranno essere acquistati sia online che nei consueti punti vendita abilitati Ticketone.

Si ricorda che l’ingresso allo stadio è consentito esclusivamente ai possessori di certificazione verde Covid 19 “rinforzata”.

Fonte: sscnapoli.it